كشف باحثون في الأمن السيبراني اختراق بيانات أكثر من مليار مستخدم لتطبيق «تيك توك».وقال الباحثون إن التطبيق تعرّض لاختراق قبل أيام، وتوصل خلاله القراصنة إلى بيانات أكثر من مليار مستخدم، فيما نفى المتحدث باسم التطبيق وقوع أي تسلل أو سرقة للبيانات، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.وأشاروا إلى أنه تم الكشف عن الاختراق في منتدى قرصنة شهير عُقد قبل يومين، حيث ادعى المتسللون أنهم استغلوا خادماً غير آمن يحتوي على معلومات شخصية لمستخدمي «تيك توك».وأكد المتسللون المزعومون أن لديهم إمكانية الوصول إلى نحو 34 غيغابايت من البيانات الخاصة بمستخدمي «تيك توك»، الكثير منها خاص بأشخاص قاصرين.وقام الباحث الأمني تروي هانت، الذي يدير خدمة اختراق البيانات Have I Been Pwned التي تستخدمها العشرات من الحكومات الوطنية، بتحليل عينة من البيانات المدرجة في منتدى القرصنة لمعرفة حقيقة وقوع الاختراق من عدمه، إلا أنه لم يتمكن من التحقق من حدوث الاختراق من العينة.وأوضح هانت، بحسب البيان، أن «الأمر غير حاسم حتى الآن إلى حد ما. بعض البيانات التي يزعم القراصنة اختراقها كانت متاحة من قبل أصحابها بالفعل للعامة، وبعضها الآخر كان مصنفاً على أنه خاص ولكنه كان غير مهم».من جهته، نفى متحدث باسم «تيك توك» حدوث أي خرق، قائلاً: «نعطي الأولوية لخصوصية وأمان بيانات مستخدمينا. فريقنا الأمني حقق في هذه الادعاءات ولم يجد أي دليل على وجود خرق أمني».وتزامنت هذه المعلومات مع تنبيه أمني من شركة «مايكروسوفت» يحذر من «ثغرة أمنية عالية» في تطبيق «تيك توك» على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، من الممكن أن تسمح للمهاجمين «بخرق حسابات المستخدمين بنقرة واحدة».