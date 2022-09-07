أوضحت اختصاصية الأمراض الباطنية الدكتورة ناتاليا أندريانوفا، في مقابلة مع موقع «غازيتا.رو»، أن نقص بعض الفيتامينات يؤثر سلباً في عمل الدماغ، وفق موقع «روسيا اليوم». وذكرت أن فيتامينات مجموعة «B» مثلاً، تعتبر أساسية لدعم عمل الدماغ. وتسهم في استقلاب الطاقة، ومن دونها تنهك الخلايا العصبية، ويمكن أن تموت لاحقاً. كما أن نقصها، يساعد على تطور الأمراض العصبية، وضعف الذاكرة، وتدهور القدرات الفكرية. وتضيف، أما انخفاض مستوى فيتامين «B 9» في الدم، فإنه يسبب اضطراب وظائف الدماغ، ويزيد من خطر الإصابة بالخرف.فيتامين «B» يضعف الذاكرةفيتامين «B 9» اضطراب وظائف الدماغفيتامين «B 1»، العصبية وانخفاض الانتباهفيتامين «C» العبء البدني والفكري