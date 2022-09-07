قد يجد بعض مستخدمي «آيفون» أنهم بحاجة إلى تحديث أجهزتهم إذا كانوا يريدون الاستمرار في إرسال الرسائل عبر «واتساب».

وكُشف في مايو، أن النظام الأساسي المملوك لشركة Meta يسقط الدعم لأي أجهزة «آيفون» لا يمكنها تشغيل نظام التشغيل iOS12 من آبل أو أحدث، وهذه أخبار سيئة لأي شخص لديه «آيفون 5» أو «آيفون 5c».

ولم تعد هذه الأجهزة القديمة متوافقة مع أحدث برامج iOS، واعتبارا من الشهر المقبل، سيجد أي شخص يمتلك جهازا كهذا أن «واتساب» لم يعد يعمل.

ورصد التغيير في الأصل من قبل فريق eagle-eyed في WABetainfo الذي يكشف بانتظام عن أحدث التغييرات التي تطرأ على هذا التطبيق.

ويبدو أن أولئك الذين لديهم أجهزة غير متوافقة يتلقون بالفعل تنبيهات تقول «التحديث إلى أحدث إصدار من iOS لمواصلة استخدام «واتساب». سيتوقف «واتساب» عن دعم هذا الإصدار من iOS بعد 24 أكتوبر 2022».

وإلى جانب هذه النافذة المنبثقة على أجهزة «آيفون»، قام «واتساب» أيضا بتحديث صفحة الدعم الخاصة به التي تنص على «حاليا، نقدم الدعم للأجهزة التالية ونوصي باستخدامها: يعمل «أندرويد» بنظام التشغيل 4.1 والأحدث، ويعمل «آيفون» بنظام iOS12 والإصدارات الأحدث».

ومع تقدم الهواتف في العمر، يستخدمها عدد أقل من الأشخاص، لذلك من المنطقي من الناحية التجارية التوقف عن دفع التحديثات.

ويقول «واتساب» إنه يبحث في الأجهزة التي يجب دعمها كل عام ويبدو أنه في عام 2022 نهاية أي شيء يعمل بنظام iOS10 أو iOS11.

وقال «واتساب»: «تتغير الأجهزة والبرامج في كثير من الأحيان، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات. ولاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام -مثل شركات التكنولوجيا الأخرى- بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم التي لا يزال بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضا على آخر تحديثات الأمان، أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب».