يحذّر الأطباء من خطر التحديق بالشاشات والضوء طويلاً، فإذا كان عملك يتطلّب التحديق في الكمبيوتر لفترة طويلة، أو تمضي ساعات أمام الهاتف ربما شعرت برؤية ضبابية بعد تمضية ساعات من النظر إلى الشاشة، والسبب المحتمل أن طبقة الرطوبة على السطح الأمامي للعين تصبح جافة.ويشرح الخبراء أن التحديق الطويل في الشاشات يقلل معدل الوميض، فبدلاً من أن ترمش كل 5 إلى 7 ثوانٍ، يصبح المعدل كل 15 إلى 20 ثانية، ما يؤدي إلى جفاف سطح العين.جفاف سطح العينالتهاب ملتحمة العينقصر النظرالصداع والدوار