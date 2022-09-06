قامت فنلندا بإقرار إصلاحات على قوانين إجازة الأبوين لرعاية الأطفال لتوفير المزيد من المساواة بين الجنسين، وابتداء من هذا الشهر، سيحظى الأبوان بإجازة لمدة 160 يوماً لكل منهما، مع وجود خيار إعطاء أي منهما ما يصل إلى 63 يوماً من الإجازات للآخر.وقالت الحكومة إن الإصلاحات تهدف «لتسهيل التوافق بين العمل والأسرة وتعزيز تقسيم متوازن للمسؤولية لرعاية وتربية طفل بين الرجال والنساء».وعلاوة على ذلك، أوضحت الحكومة التي ترأسها رئيسة الوزراء سانا مارين أن الإصلاح سيأخذ الأشكال المختلفة للأسرة في الحسبان.وقالت مارين «جميع الآباء والأمهات الذين لديهم حقوق حضانة لأطفالهم سيكون لهم الحق نفسه للحصول على الدعم الأبوي». وسيكون هذا الأمر بغض النظر عن نوع الآباء، وما إذا كانا أبوين بيولوجيين أم أبوين بالتبني.