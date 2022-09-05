قضت محكمة مصرية بإعدام شقيقين قتلا مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة حرقاً، بمحافظة كفر الشيخ، وشرعا في قتل مواطن آخر.

وقال محامي الضحية أحمد العطار إن «المتهمين دخلا على الضحية محمد فتحي العطار، في منزله، وسكبا مادة قابلة للاشتعال عليه، وأشعلا به النيران ولم يرحما استغاثته».

وتابع المحامي «السبب أن المتهمين سرقا من المجني عليه «موبايلا» خاصا بزوجته ومبلغ 2000 جنيه، وعندما هددهما كي يعيدا ما سرقاه، قاما بأعمال بلطجة كثيرة وترويع المواطنين وعزما على قتل المجني عليه، وبالفعل نفذا ما عزما عليه، وشرعا في قتل مواطن آخر».

وقال نجل المجني عليه «النار اللي فينا انطفت، وخدنا عزا والدنا، وفرحتنا بحكم الإعدام متتوصفش». وتابع «والدي مقدرش يدافع عن نفسه لأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة».

وأضافت زوجة المجني عليه أنها لم تكن تتوقع أن يشعل هؤلاء النيران في زوجها، «كنت فاكراها خناقة عادية لقيتهم مولعين فيه بمية النار والبنزين».