تداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن خبير سيارات، يكتشف خطأ شائعاً يرتكبه السائقون عند إيقاف السيارة.

وطرحت امرأة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» طريقة إيقافها السيارة، حيث قامت بتغيير ناقل الحركة إلى وضعية «ركن السيارة» أو «P»، قبل أن ترفع المكبح اليدوي للأعلى، ولكن خبير السيارات الذي يدير صفحة «هوت رود» التعليمية للأمور التي تخص السيارات أكد أنه بالرغم من أن هذه الطريقة شائعة جدا بين السائقين إلا أنها خاطئة وقد تؤدي لإتلاف ناقل الحركة، وذلك وفقاً لـ«سكاي نيوز».

وأكد في الفيديو أنه عند إيقاف السيارة ونهاية الرحلة، يجب تغيير ناقل الحركة أولا إلى «N» وليس إلى «P»، ثم رفع المكبح اليدوي، ثم تغيير الناقل مرة أخيرة إلى «P»، قبل إطفاء المحرك وإخراج المفاتيح.

وأكد في الفيديو أن رفع المكبح اليدوي بينما السيارة في حالة «P»، سيكون مركز ثقل السيارة على ناقل الحركة «Gear»، مما قد يؤدي لإتلافه مع مرور الوقت.

أما عند رفع المكابح بينما السيارة في حالة «N»، يكون مركز ثقل السيارة على المكبح اليدوي، مما يحمي ناقل الحركة.