الطرق التقليدية للمحادثات داخل أعماق البحار والإيماءات ربما سيقل استخدامها وستصبح من الماضي، حيث ابتكر الباحثون في جامعة واشنطن تطبيقًا للمراسلة تحت الماء للهواتف الذكية والساعات الذكية.

وقام فريق الباحثين بتطوير تطبيق AquaApp، وهي برمجيات أولى للاتصال الصوتي والشبكات تحت الماء.

ووفقًا لـ «آر بي كا» اخترع الباحثون خوارزمية تسمح لـ AquaApp بضبط الترددات الصوتية لكل رسالة في الوقت الفعلي بناء على مواصفات معينة، حيث إنه عندما يريد أحد المستخدمين إرسال رسالة إلى جهاز آخر، يرسل التطبيق أولا مقدمة قصيرة سريعة، تسمى بالتمهيد، إلى جهاز آخر، وتقوم AquaApp الموجودة في الجهاز الآخر بتشغيل الخوارزمية لتحديد أفضل الظروف للحصول على التمهيد، ثم توصي بأن يستخدم الجهاز الأول نفس الشروط لإرسال الرسالة.

كان على الفريق عند تطوير التطبيق، التغلب على العديد من التحديات التقنية التي لم يسبق لهم مواجهتها على الأرض مثل الحركات التي يسببها أشخاص قريبون، وأمواج وزوارق.

وهناك مشكلة أخرى مهمة، وهي الضوضاء المختلفة التي قد يواجهها التطبيق بسبب السفن والحيوانات وحتى الطائرات التي تحلّق على ارتفاع منخفض.