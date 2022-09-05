أعلنت السلطات في مدينة كراتشي الباكستانية العثور على سيارة فاخرة بقيمة 300 ألف دولار من نوع بنتلي مولسان V8 Automatic رمادية اللون يُزعم أنها سُرقت في لندن على بعد 5 آلاف ميل من باكستان، وفقًا للشرطة الباكستانية.





وعثرت السلطات على السيارة خلال مداهمتها فيلا فاخرة في كراتشي بعد أن تلقت بلاغاً حول وجود السيارة المسروقة من جانب الوكالة البريطانية الوطنية للجريمة، وفقاً لصحيفة «ذي نيوز» الباكستانية.

كما عثر رجال الجمارك أيضاً خلال مداهمة الفيلا على أسلحة غير مرخصة، وألقوا القبض على مالك الفيلا والوسيط الذي باع له السيارة، بعد فشل الأول في تقديم الوثائق الرسمية الخاصة بها.





وقالت السلطات: إن السيارة سُرقت من العاصمة البريطانية لندن قبل أسابيع قليلة، مشيرة إلى أن المتهمين بالسرقة استطاعوا تهريبها إلى باكستان باستخدام وثائق خاصة بمسؤول بارز من شرق أوروبا.

وأوضحت الصحيفة الباكستانية أن الحكومة البريطانية استدعت هذا الدبلوماسي، للتحقيق معه في العملية التي أدت إلى تهريب السيارة من لندن إلى كراتشي.