وجدت دراسة أمريكية جديدة أن تناول كوبين أو أكثر من الشاي وخصوصاً الأسود يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من أي سبب بنسبة تراوح بين 9% و13%، ويعني ذلك أن هذا المشروب يرتبط بطول العُمر.وتعتبر الدراسة التي أجراها باحثون في المعهد الوطني الأمريكي للسرطان هي الأكبر من نوعها، حيث اعتمدت على بيانات نصف مليون شخص بالغ، وتمت متابعتها لمدة 14 عاماً، مع تعديل عوامل الخطر الأخرى، مثل الصحة والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتدخين والنظام الغذائي والعمر والجنس.ونُشرت نتائج الدراسة في دورية «إنترنال ميديسن»، وقالت إن إضافة السكر أو الحليب إلى الشاي لم تغير النتائج.وقالت النتائج: «إذا كان الشخص يتناول كوباً واحداً يومياً فقط فمن الأفضل أن يستمتع بفنجان الشاي الخاص به وهو مطمئن من أنه سيعود عليه بفائدة ما».