تُظهر الدراسات أن الأشخاص المحرومين من النوم يعانون من تأخر ردود الفعل وصعوبة التركيز، فضلاً عن ضعف الإدراك والحكم. وأشارت البيانات باستمرار إلى أن سكان العديد من الدول يعانون من نقص في النوم، وقدرت بيانات مسح أجراه المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC في عامي 2017 و2018، أن أكثر من 30% من سكان الولايات المتحدة، البالغين والعاملين ينامون 6 ساعات أو أقل في الليلة، أي أقل من الحد الأدنى (7 ساعات) الذي أوصت به CDC. وقد أثبتت بيانات علمية أن الفئران التي لا تنام لا تصاب بحالات عصبية فحسب، وإنما تموت في غضون 4 إلى 5 أسابيع، وفق موقع Psychology Today.زيادة حالات القلق والتوتر والوزنزيادة الإجهاد ونقص التركيزالعزلة والأنانيةضعف جهاز المناعة