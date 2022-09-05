قتل 10 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين في عمليات طعن بمقاطعة ساسكاتشوان المعزولة إلى الغرب من كندا، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة الكندية في مؤتمر صحفي، إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين نقلوا إلى مستشفيات مختلفة.

وحسب وسائل إعلام محلية، تبحث شرطة في ساسكاتشوان عن رجلين يعتقد أنهما وراء الجريمة، هما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون.

وقالت الشرطة إن الهجمات وقعت في عدة أماكن بالإقليم، وإن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها.

ووجهت الشرطة إرشادات لسكان المناطق التي شهدت حوادث الطعن، جاء بها «لا تقتربوا من الأشخاص المشبوهين. لا تستضيفوا المتجولين. أبلغوا عن الأشخاص المشبوهين أو حالات الطوارئ أو المعلومات إلى 911».