لقيت طالبة جامعية في المنوفية مصرعها رميا بالرصاص على يد شاب تقدم لخطبتها لكنها رفضته، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

حيث أقدم شاب يدعى أحمد فتحي (السبت) على قتل فتاة تدعى أماني عبد الكريم، بإطلاق النار عليها في الشارع بقرية طوخ طنبشا التابعة لمحافظة المنوفية شمالي القاهرة.

وقال أبو حمزة المسلمي، من أهالي القرية، إن المتهم غافل الفتاة خلال خروجها من منزلها وأطلق عليها النار من مسدس خرطوش.

وأوضح أنه تم نقل الفتاة من جانب الأهالي على الفور إلى مستشفى بركة السبع المركزي لكنها فارقت الحياة.

فيما قال محمود النادي، من أهالي القرية، بحسب المتوافر من معلومات بين سكان المنطقة التي شهدت الجريمة فإن الضحية رفضت الزواج من المتهم، وأنه تعرض لها في الشارع عدة مرات ونهرته فأقدم على الانتقام منها.

وتابع أن الضحية طالبة بالسنة الرابعة بكلية التربية الرياضية وتبلغ من العمر 20 عاما، بينما المتهم حاصل على مؤهل متوسط وعمره يناهز الـ30 عاما.