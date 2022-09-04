حذر طيار في شركة «ساوث ويست أيرلاينز» من أنه سيبقي الطائرة على الأرض ولن يقوم بالرحلة إذا لم يتوقف أحد الركاب عن عادته «المثيرة للاشمئزاز».

هذا التحذير الغريب أذهل عشرات المسافرين الذين كانوا يتمنون رحلة هادئة من هيوستن إلى مدينة كابو المكسيكية، التي تعد وجهة سياحية مفضلة للأمريكيين.

وعلى مكبر الطيارة، قال الطيار بصرامة: «إلى الشخص الذي يقوم بهذا العمل المقرف، توقف عن ذلك، وإلا سألغي عملية الإقلاع وسننزل جميعا. لا تتلف إجازة المسافرين»، وفقاً لـ«سكاي نيوز».

وتبين لاحقاً أن أحد الركاب كان يقوم بإرسال صور «مخلة بالآداب»، عبر خاصية «آير دروب» على آيفون، لركاب عشوائيين معه على متن الطائرة.

وتتيح خاصية «آير دروب» إرسال أي صور من هاتف آيفون لآخر في المجال الجغرافي نفسه دون الحاجة للحصول على رقم الهاتف الآخر.

ووفقا لصحيفة «الصن»، قال الطيار عبر مكبر الصوت: «إذا استمر هذا الفعل ونحن على الأرض، فسوف يتعين علي الانسحاب إلى البوابة، وسيضطر الجميع للنزول، وسيتعين علينا تسليم الفاعل إلى الأمن وستتلف إجازة الجميع».

وأضاف: «بالنسبة لموضوع آير دروب، توقف عن إرسال الصور العارية، دعنا نذهب إلى كابو».

وانتشر مقطع فيديو لأحد الركاب وهو يشارك هذه التفاصيل، وجاءت ردود الفعل إيجابية ومرحة تجاه الطيار، الذي تعامل مع الركاب مثل أبنائه، وفقاً لمعلقين.