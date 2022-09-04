أربك عصفور غريب العلماء في المراعي المتناثرة التي تجتاحها الرياح في الطرف المتجمد لأمريكا الجنوبية. وتلقي الحياة الهادئة للطائر الصغير، الضوء على أهمية دراسة الأماكن النائية في العالم.

ففي جزر دييجو راميريز، على بعد 100 كيلومتر من كيب هورن في جنوب تشيلي، رصد العلماء طائر راياديتو سوبانتاركتيك، وهو طائر بني اللون ومخطط بشرائط سوداء وصفراء ويزن 16 غراما، وله منقار كبير أثار استغراب علماء الأحياء.

والسبب أن راياديتو سوبانتاركتيك، الذي يشبه نوعا من طيور الراياديتو التي تسكن غابات جنوب باتاجونيا وأعشاشا في تجاويف الجذوع، تم العثور عليه «يعيش في مكان خال من الأشجار».

وقال ريكاردو روزي، مدير معهد كيب هورن الدولي لدراسات التغير العالمي والحفاظ على التنوع البيولوجي: لا توجد شجيرات ولا أنواع غابات، ومع ذلك نجح طائر الغابة في البقاء على قيد الحياة حرفيا في وسط المحيط.

وأضاف أن النتائج، التي نشرت يوم (الجمعة) في مجلة نيتشر العلمية، جاءت بعد تحقيق استمر ست سنوات أصبح فيه الطائر الصغير «هاجسا» للباحثين، وذلك نقلا عن (العربية).

وقال رودريجو فاسكيز، عالم الأحياء بجامعة تشيلي وأحد الباحثين: إن الدراسات الجينية أكدت أن النوع المكتشف حديثا يختلف في طفرة عن بقية أنواع الراياديتو الكلاسيكية، بالإضافة إلى اختلافات أخرى في الشكل والسلوك.

وذكر الباحثون في دورية نيتشر أنهم أمسكوا 13 طائرا في الجزيرة وفحصوها، وأضافوا «كانت الطيور من سكان دييجو راميريز أثقل وأكبر بشكل ملحوظ... لكن ذيلها كان أقصر بكثير».

وبالنسبة إلى روزي، يمكن أن يصبح هذا النوع «رمزا... من شأنه أن يساهم في التعرف على» جزر دييجو راميريز غير المعروفة.