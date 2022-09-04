في مشهد لا يخطر على البال، واجهت مذيعة كندية ذبابة أثناء تقديمها الأخبار على الهواء مباشرة، لتكون ردة فعلها غير متوقعة، حيث كانت المذيعة فرح ناصر التي تقدم برنامج بقناة «غلوبال نيوز» في بث مباشر على الهواء، ولكنها تفاجأت بالذبابة تقتحم فمها بشكل مباشر، وقالت إنها شعرت بالذبابة وهي ترفرف في حلقها، إلا أنها تمالكت نفسها وأكملت حلقتها.

وفي مقطع فيديو نشرته فرح عبر حسابها على «تويتر»، أكدت المذيعة الكندية أنها ابتلعت الذبابة أثناء حديثها عن الفيضانات في باكستان.

رد فعل فرح كان صادماً ومثيراً للإعجاب، فقد سيطرت على الأمر بطريقة احترافية، حيث تمالكت أعصابها وأكملت نشرتها، ما أثار إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.