هدد قائد طائرة صغيرة في ولاية مسيسبي الأمريكية أمس (السبت) بالسقوط بها عمدا على أحد متاجر سلسلة «وولمارت»، حيث هبط بها في أحد الحقول فيما بعد.

وكانت الشرطة في مدينة توبيلو بالولاية قد قالت إنها تحدثت مباشرة إلى الطيار وأخلت المتجر ومحطة وقود، بحسب (سكاي نيوز عربية).

ونقلت صحيفة «ديلي جورنال» عن مصادر عديدة قولها إن الطائرة هبطت في آشلاند، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة من ولاية مسيسبي، وإن الطيار لا يزال على قيد الحياة.

وأقلعت الطائرة من مطار توبيلو بولاية ميسيسيبي فجر اليوم، وذكرت مصادر أن قائد الطائرة موظف في المطار.