كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة يلينا تيخوميروفا، إلى أن فقدان الوزن بسرعة قد يشير إلى 4 أمراض قاتلة، وأشارت في مقابلة مع وكالة «Prime» الروسية للأنباء، إلى أن فقدان الوزن السريع، قد يشير إلى وجود مشكلات صحية خطيرة.وتشير الخبيرة، إلى أن سرعة زيادة الوزن يؤدي إلى أمراض عديدة، ناجمة عن الإفراط بالتغذية، وهذا أيضاً يشكل خطورة على الحياة، وفقاً لروسيا اليوم.ووفقاً لها، قد تشير سرعة فقدان الوزن، إلى مرض السكري. وضيق مزمن في الشرايين، والتغير المفاجئ في السلوك أو فقدان الوعي، ودعت لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لشرايين الأطراف، لأنه يمكن أن يكشف عن مرض خطير لدى المدخنين!السلالسرطانالتسمم الدرقيالسكري