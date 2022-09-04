كشفت دراسة حديثة، أن البريطانيين يشعرون بالسعادة لمدة 4 ساعات و9 دقائق عند فوز فريقهم المفضل، وهي مدة أطول من مدة السعادة التي تأتي من سماع الشريك يقول «أنا أحبك».ويقول أكثر من ربع البالغين (27%)، إن السعادة الأطول تأتي من قضاء الوقت مع العائلة، مما يترك توهجاً لمدة 4 ساعات و33 دقيقة، وفقاً لـ2000 شخص شملهم الاستطلاع.وحجز عطلة يترك شعوراً جيداً لمدة 4 ساعات و31 دقيقة. في حين أن العودة من العطلة المذكورة بسمرة متوهجة تخلق سعادة تدوم 4 ساعات و13 دقيقة. وكشف البحث، أن الشعور بالسعادة بعد سماع شريك يقول «أحبك» يستمر لمدة 4 ساعات فقط. وفي مكان آخر على مقياس السعادة، فإن إنهاء التمرين يجعل البريطانيين أكثر سعادة لمدة 30 دقيقة أطول من تناول الوجبات السريعة. كما أن عقد صفقة تجعل الناس يشعرون بالرضا لمدة 3 ساعات و39 دقيقة، أفضل من تناول لوح شوكولاتة، والتكريم، وتناول مشروب بارد في يوم حار، وتم إجراء البحث من قبل Capital One UK.