شهد طريق «السويس- القاهرة» «الجمعة» وتحديداً بالقرب من منطقة «العين السخنة» حادثا مأساويا، بانقلاب أتوبيس رحلات بـ«دورين» كان يقل 55 شخصًا، جميعهم أسر وعائلات من القاهرة، كانوا قادمين من إجازة مصيف، وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 55 آخرين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى والضحايا للمشرحة، وأعلنت مديرية الصحة بالسويس حالة الطوارئ القصوى بالمستشفى العام لعلاج المصابين، وتم استدعاء جميع الأطباء من أقسام العظام والجراحة والأشعة، كما تم فتح غرف العمليات للحالات التي تحتاج تدخلا جراحيا، وقالت مصادر طبية إن المصابين بينهم حالات خطيرة وحرجة، ما بين ارتجاج ونزيف وكسور وكدمات وسحجات.

واتهم عدد من المصابين من تسمح حالتهم، سائق الحافلة بأنه كان غير متزن، وطالبوا منه أثناء القيادة السير بهدوء، فلم يستجب ورد عليهم قائلاً، «أنا سائق محترف على الطريق» وبعدها بلحظات وقع الحادث، فيما كثفت قوات تأمين الطرق وإدارة المرور المصرية من جهودها لرفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير كليا عليه عقب توقفه جزئيًا.

وانتقلت قيادات المحافظة إلى موقع مستشفى السويس العام للوقوف على عملية إسعاف المصابين، وتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما انتقلت القيادات الأمنية بالسويس لمكان الحادث للوقوف على أسباب وإزالة آثار الحادث من الطريق.