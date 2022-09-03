شهدت محافظة بني سويف إحدى محافظات شمال الصعيد، جريمة قتل بشعة تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، كانت تستعد لدخول الصف الثاني الابتدائي، وذلك بعدما عثر عليها مقتولة داخل منزل الأسرة، وبسؤال والديها لم يتهما أحداً بقتلها لعدم وجود خلافات مع أحد، وبعد تكثيف التحريات الأمنية تبين أن وراء الواقعة شقيقتها الكبرى 15 عاما بسبب الغيرة منها.

وبحسب مصادر «عكاظ» كان رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف نجحوا، في كشف غموض العثور على جثة الطفلة «ريتاج.م.ع» 8 سنوات، وبها عدة طعنات داخل منزل أسرتها حيث تبين أن شقيقتها هي من وراء الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن الشقيقة الكبرى للطفلة المجني عليها، تدعى «س.م.ع»، تبلغ من العمر 15 عامًا، هي من طعنتها وأنهت حياتها بسبب الغيرة، كون المجني عليها كانت لها معاملة خاصة لدى أسرتها.

نقلت جثة الطفلة بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليها، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.