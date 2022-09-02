يتميز الشاي الأسود بغناه بمضادات الأكسدة المرتبطة بتحسين صحة القلب والأمعاء والدماغ، وانخفاض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم والسكر.وكشفت دراسة جديدة أن العادة اليومية لشرب الشاي الأسود يمكن أن تساعد على العيش حياة أطول وأكثر صحة، خصوصاً إذا كنت تشرب كوبين أو أكثر.وكان الخطر أقل بين الأشخاص الذين يشربون فنجانين أو أكثر من الشاي يومياً. ونُشرت النتائج في مجلة Annals of Internal Medicine. ويعد الشاي من أكثر المشروبات استهلاكاً في جميع أنحاء العالم وفقاً لـ(روسيا اليوم).* غني بمضادات الأكسدة المرتبطة بصحة القلب.* يحمي الأمعاء والدماغ.* خافض لمستويات الكوليسترول الضار.* يخفف الضغط وسكر الدم.* يتحكم في الجزيئات الضارة بالخلايا في الجسم.* يؤخر الخرف ويحسن وظائف المخ.* كثافة العظام، والصحة العقلية.