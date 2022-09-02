كشف تقرير نشره موقع «ياهو»، قدم فيه خبراء مجموعة من النصائح لتطوير العقلية المالية بما يخدم الأهداف المادية، أن سلوك الإنسان، وما يفعله والنتائج التي يحققها، تبدأ بالعقلية التي يبدأ بها ومن الممكن تغيير طريقة تفكيرنا في المال.وأشاروا إلى أن الأمر يتطلب مجهوداً نفسياً كبيراً، وجهداً للتوقف، وإلقاء نظرة على الطريقة التي نفكر بها، ولماذا نفكر بهذه الطريقة، وبحسب التقرير، فإن الأشخاص المحظوظين عادة ليس لديهم المزيد من الفرص بل يعرفون كيف يغتنمونها بذكاء. وأضاف الخبراء بالقول هناك الكثيرون ممن يريدون جني المزيد من المال بشكل أعمى؛ لأنهم معتادون على ذلك، وليس لأنهم يحتاجون أو يريدون هذا المال.وينصحون بأن تكون واضحاً مع نفسك بشأن الهدف النهائي، وأن تسأل نفسك بعض الأسئلة، مثل: هل قيمك وعلاقتك بالمال جيدة؟ هل تضيع وقتاً ثميناً مع الأصدقاء والعائلة وأطفالك الذين يكبرون في السعي وراء المال؟يقول الخبراء، إن معرفة هذه الأشياء عن نفسك يمكن أن تساعد في استقراء كيفية ردك بالمال.بعد ذلك، ألقِ نظرة على بعض عاداتك، هل تشتري دائماً شيئاً لأنه يضيف قيمة لك، أم لأن الأمر تلقائي بالنسبة لك؟ ما هي العادات المالية المفيدة التي تضر بأهدافك المالية؟لا تخاطر بشكل سلبي ولا تندفعاشترِ دائماً ما يضيف قيمة لكألقِ نظرة على بعض عاداتك السيئةكن واضحاً مع نفسك بشأن الهدف النهائيالاهتمام بالفرص من حولك واغتنامهاانتبه إلى ما تقول، وفكر فيما يفعلاعرف مقدار ما يكفيكعليك أولاً تحديد مدى أهمية المال في حياتك