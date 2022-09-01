يسعى الكثير من الأشخاص لخسارة الوزن، إلا أنهم قد يستسلمون أمام مغريات الطعام، دون أن يدركوا أن هناك بعض الأطعمة التي تساعدهم على إنقاص أوزانهم.

وهناك 5 أطعمة مليئة بالألياف والبروتين ومضادات الأكسدة والفيتامينات، تساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن في الوقت نفسه، وفق ما أوضحت أخصائية التغذية ليزا يونغ.

التوت الأزرق يعد مصدرا جيدا لفيتامين سي والألياف والمنغنيز ومضادات الأكسدة الأخرى.

وقال يونغ لموقع «Eat This»: «التوت الأزرق صحي للغاية يمنح الشعور بالشبع ومتعدد الاستخدامات، فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الكثير من الألياف، لذلك تشعر بالرضا والشبع».

ونوهت الأخصائية إلى طرق مختلفة لتناول التوت الأزرق فيها، قائلة: «يمكنك الاستمتاع به بسهولة، أضفه إلى الزبادي، أو قم بتجميده وتناوله كوجبة خفيفة، أو حتى تسخينه في الميكروويف لمدة دقيقة للحصول على طعم فطيرة التوت الدافئة».