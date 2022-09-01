أتاح تطبيق واتساب في الهند القدرة للمستخدم على القيام بالتسوق من البقالة دون مغادرة التطبيق، في تحديث جديد قد يتم تطبيقه حول العالم.

وأعلنت شركة «ميتا» المالكة لتطبيق واتساب تعاونا جديدا مع شركة «جيو مارت»، الذي من خلاله يمكن للمستخدمين إرسال رسالة نصية «هاي» إلى رقم معين والانتقال إلى تجربة التسوق داخل التطبيق.

وتؤمن شركة «ميتا» بأن التسوق عبر المحادثة سيحقق الدخل الأكبر لتطبيق واتساب مستقبلا.

وأوضحت الشركة أن الهدف من الخطة تحويل «واتساب» إلى «تطبيق سوبر»، تستطيع فيه إنجاز أي أمور في حياتك من خلاله، ولا يقتصر فقط على المحادثات.

استخدام التطبيق لدفع الإيجار.

استخدام التطبيق لشراء التذاكر لمختلف المناسبات والأحداث.

استخدام التطبيق لشراء الطعام بسلاسة دون اللجوء لتطبيقات أخرى.

مضاعفة أرباح التطبيق بسبب الاستخدام المضاعف عليه، لأنه سيصبح «تطبيقا سوبر».

ووفقا لموقع «ذا فيرج»، تعمل الشركة على تطوير التسوق داخل التطبيق على مدار العامين الماضيين، وتواصل الضغط على المدفوعات من مستخدم لآخر، وتعمل بنشاط على تطوير تطبيق «واتساب بيزنس» الخاص بها.

يهدف التطبيق إلى أن يكون مكانا آمنا للتحدث مع أحبائك، ولكن إذا كان يمكن أن يكون أيضا مكانا لك للتحدث مع شركة الطيران، والبقال، ومصفف الشعر الخاص بك، والوسيط الخاص بك، فيمكن أن يصبح هذا المكان أكثر قوة.