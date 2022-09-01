أقامت الفنانة رحمة رياض أُمسية غنائية مساء أمس الأربعاء داخل منطقة الطائف وذلك في قرية سنام التراثية المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وصرحت الفنانة رحمة رياض بأن كل مدينة داخل السعودية مختلفة بثقافتها وتراثها وحضارتها وهذا ما يميز السعودية. وأضافت: الطائف مدينة متميزة ومختلفة عن بقية المدن.

كما عبرت رحمة قائله: أتمنى أن أزور مدن السعودية كلها، وسعيدة جداً بالدعم المقدم للفنون والثقافة وهي لغة العالم التي توحدها.

كما أشادت بالجمهور في الطائف، ووصفته بالرائع بكل ما للكلمة من معنى.

وختمت: نشكر السعودية على دعمها لنا وللفن عموماً، وعلى استضافتي كفنانة عراقية.