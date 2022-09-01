نصحت طبيبة فرنسية عبر صحيفة إكسبريس البريطانية باتباع مجموعة من النصائح عند الاعتناء بالبشرة لتقليل التجاعيد قبل فصلي الخريف والشتاء. وقالت الدكتورة مارين فينسنت طبيبة الصيدلة الفرنسية في لندن، «يشتهر الفرنسيون بشراء كل شيء لبشرتهم من الصيدليات، وبصرف النظر عن عامل الحماية من الشمس الذي لا يقل أهمية عن شرب الماء في الأيام الحارة، يعاني الجلد في أشهر الصيف وبعدها. الطقس الحار والتعرق والتكييف والشمس والرياح ليست لطيفة مع البشرة». وبالنسبة للعناية بالجسم، قالت الطبيبة: «ربما لا يكون التقشير هو أول ما يخطر ببالك عند التفكير في العناية بالجلد صيفاً، ولكن مع تراكم واقي الشمس والعرق والبكتيريا، يجب التقشير مرتين في الأسبوع بمقشر لطيف ومرطب».التقشير والترطيب مرتين أسبوعياًشرب الماءاستخدام غسول يومي لتجديد الرطوبةاستخدام رذاذ الماء الحراري