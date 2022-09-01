اتهمت سيدة مصرية لاعب كرة قدم شهيراً بالزواج منها عرفيّاً قبل نحو 6 أشهر، وحملها منه، وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وعدم اعترافه بالجنين، وتنصله منها أخيراً.وبحسب «المصري اليوم»، طلبت النيابة العامة في الجيزة بمصر، تحريات أجهزة الأمن حول اتهامات السيدة. وكان قسم شرطة الأهرام، تلقى بلاغاً من سيدة في أوائل الثلاثينات من العمر، تتهم لاعب كرة شهيراً بالزواج منها عرفيّاً وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين. وقالت السيدة، في محضر الشرطة، إنها تزوجت من اللاعب، وسكنت معه بشقة مستأجرة في الهرم، ولدى علمه بحملها منه استولى على ورقتي الزواج العرفي ورفض الاعتراف بالجنين. وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة بحسب البيان.