ابتكر علماء جامعة كولومبيا البريطانية، دواء يؤخذ عن طريق الفم مضاداً لمرض السكري المعتمد على حساسية الإنسولين.

وتشير مجلة Scientific Reports، إلى أن العلماء تمكنوا من زيادة سرعة امتصاص الإنسولين من الأقراص التي يجب وضعها بين اللثة والغشاء المخاطي للشدق في تجويف الفم. وقد اتضح أن الخيارات الأخرى لاستخدام أقراص الإنسولين عن طريق الفم كانت أقل فعالية، لأن الهرمون يتراكم في المعدة ولا يصل إلى الكبد. وحالياً يتم إطلاق الإنسولين خلال 30-120 دقيقة بدلا من 2-4 ساعات.

ويتكون الدواء الجديد من دقائق نانوية مقاسها 318 نانومتر، تحتوي على الإنسولين والشيتوزان وتريبوليفوسفات الصوديوم، خضعت للتجفيف باستخدام الغاز الساخن، حيث تنفصل الجزيئات الصلبة عن المذيب. ويشكل الإنسولين 25% من المادة الناتجة، حيث تصل كفاءة امتصاص الهرمون منها 98-99%.

ووفقاً للباحثين، سيحسن هذا الدواء حياة ملايين المصابين بمرض السكري في العالم، ولا يضطرون يومياً إلى حقن الإنسولين في أجسامهم عدة مرات في اليوم.