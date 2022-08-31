تصدرت الممثلة السابقة ميغان ماركل عناوين الصحف في بريطانيا أمس الثلاثاء، حسب ما قالته بتعليقات أدلت بها خلال مقابلة مع مجلة «ذا كت» الأمريكية عن أن وجودها هي وزوجها الأمير هاري أخل بديناميكية التسلسل الهرمي في العائلة.

ورداً على سؤال عما إذا كان هناك مجال للتسامح بينها والعائلة المالكة في بريطانيا أو عائلتها، قالت ميغان في المقابلة التي نشرت الإثنين: «ليس من السهل الصفح». كما أشارت إلى علاقة هاري المتوترة مع والده الأمير تشارلز.

وأضافت: «أعتقد أن الصفح أمر مهم حقاً. عدم الصفح يتطلب الكثير من الطاقة. ولكن الأمر يتطلب الكثير من الجهد للتسامح. لقد بذلت بالفعل مجهوداً كبيراً، مع العلم أنني أستطيع قول أي شيء».