كشفت دراسة طبية حديثة آثارا إيجابية لتناول الشاي على الصحة، موضحة فوائد عديدة للمشروب الشعبي.

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية «حوليات الطب الباطني»، إن من يشربون الشاي بمعدل يزيد على كوبين في اليوم، من المرجح أن يعيشوا لفترة أطول مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الشاي.

ووفق الدراسة فإن النتائج الإيجابية لشرب الشاي لم تتأثر سواء تم تناوله بدون إضافات أو مع السكر والحليب مثلا.

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة بعد تدقيق بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن 85 % من نصف مليون رجل وامرأة، تراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، كانوا يشربون الشاي بانتظام.

وتبيّن للباحثين أن شرب الشاي كان مرتبطا بانخفاض طفيف بنسبة تراوح بين 9 و13 % بمعدل الوفيات على مدى 10 سنوات خصوصا لمن كان يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووصف أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة فرناندو رودريغيز أرتاليخو البحث بأنه يمثل «تقدما كبيرا»، موضحا أن معظم الدراسات السابقة أجريت في آسيا، حيث الشاي الأخضر هو الأكثر استهلاكا، وقلة من الأبحاث المرتبطة بالموضوع خارج آسيا كانت «صغيرة الحجم وغير حاسمة في نتائجها»، حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.