توفيت الممثلة وعارضة الأزياء الجنوب إفريقية تشارلبي بشكل غامض يوم «الإثنين» في أحد مستشفيات نيويورك، حسبما ذكره موقع سكاي نيوز.

وأكدت المتحدثة باسم الممثلة خبر الوفاة الذي نشره موقع (تي.إم.زي) المتخصص في شؤون المشاهير، ووصفت الخبر بأنه «مروع».

ولم تتوافر أي معلومات عن أسباب وفاتها أو عن أي مرض ربما كانت تعانيه.

يذكر أن الفنانة تبلغ من العمر 32 عاما وبدأت عرض الأزياء في سن السادسة، وفي العشرين أطلّت عبر الشاشة الكبيرة من خلال فيلمين جنوب إفريقيين هما «سباد» عام 2010 و«سباد 2» عام 2013، إلى جانب مجموعة من الممثلين أبرزهم جون كليز، وشاركت عام 2017 في فيلم رعب أمريكي بعنوان «دونت سليب»، وفي العام التالي مثّلت في «إنترفيو ويذ غاد»، كما جسدت إحدى شخصيات فيلم «تراينغل أوف سادنِس» الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان هذه السنة.