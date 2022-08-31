بعد 5 أيام من مشكلتين فنيتين تسببتا في إلغاء محاولة إطلاق صاروخ ناسا ارتميس الأولى ذكر مسؤولون بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أنهم يسعون إلى إجراء محاولة ثانية يوم السبت لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي «إس إل إس» إلى القمر، وذلك حسبما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

ومن المقرر إطلاق الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى من 32 طابقا من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، لإرسال كبسولة أوريون في رحلة تجريبية غير مأهولة مدتها ستة أسابيع حول القمر ثم تعود إلى الأرض.

وسيدشن الإطلاق الذي طال انتظاره برنامج أرتميس التابع لناسا لرحلات من القمر إلى المريخ، والذي يخلف مشروع أبولو لرحلات القمر في الستينيات والسبعينيات.

وتهدف الرحلة الأولى نظام (إس.إل.إس) وأوريون، وهي مهمة أطلق عليها اسم أرتميس واحد، إلى وضع المركبة في رحلة تجريبية تختبر قدراتها لأبعد الحدود، قبل أن تعتبر ناسا أن بوسعها الاعتماد عليها بدرجة كافية في نقل رواد الفضاء.

وألغيت محاولة إطلاق أرتميس واحد الأولى يوم الإثنين بعد مشكلة تبريد بأحد محركات المرحلة الرئيسية للصاروخ، مما أدى إلى وقف العد التنازلي وتأجيل المحاولة. وفي إفادة صحفية يوم الثلاثاء، قال مسؤولو ناسا إنهم يأملون في حل هذه المشكلات في الوقت المناسب لإعادة محاولة الإطلاق يوم السبت.