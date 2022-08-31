قال بحث جديد، إن 9 من كل 10 لا ينامون جيداً ليلاً، وإن النوم السيئ يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وقدّر البحث، الذي عُرض في مؤتمر جمعية القلب الأوروبية لعام 2022 في برشلونة، أنه يمكن منع 7 من كل 10 إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية، شرط النوم الجيد.وأجرى البحث البروفيسور أبوبكاري نامبيما من المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الصحية والطبية بباريس، وقال: «من المتوقع انخفاض معدل النوم الجيد، بسبب الحياة المزدحمة». ودعا إلى التوعية بمدة النوم ودوره في ضمان صحة القلب في وقت مبكر من العُمر. ووفقاً لموقع «ساينس دايلي»، لفت البحث الانتباه إلى إمكانية تحسين معدلات النوم بخفض الضوضاء الليلية، وتقليل التوتر في العمل. ووجدت النتائج أن الذين ينامون بين 7 و8 ساعات كل ليلة، ولم يعانوا من الأرق، أو من النعاس المفرط أثناء النهار، ويستيقظون صباحاً، هم الأقل عرضة لأمراض القلب التاجية.