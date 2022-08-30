أنهى أسد في حديقة أكرا للحيوان بغانا أمس (الأحد) حياة شخص تسلق سياج الحديقة في محاولة لسرقة شبله، حيث انقض عليه دفاعا عنه، فأوقعه قتيلا ثم التهمه فيما بعد.

وقال بينيتو أوسو بيو، نائب وزير الأراضي والموارد الطبيعية: الاقتراب من صغار الحيوانات يشعرها بالخطر، لذلك يجب الحذر جيدا، نطلب من الزائرين الكف عن فعل أي شيء من هذا القبيل"، وذلك نقلا عن (سكاي نيوز عربية).

وتم استدعاء رجال الشرطة إلى مكان الحادث لإخلاء الجثة حيث بدأت التحقيقات.

في غضون ذلك، أكدت السلطات أن الأسد واللبوة واثنين من الأشبال في أمان وبقوا في حديقة الحيوان.

وقال بيان الشرطة: "بعد الفحص الطبي الشرعي اللازم لموقع الحادث، تم نقل الجثة وإيداعها في مشرحة مستشفى الشرطة لحفظها وتشريحها.

وأضاف: «تعمل الشرطة مع إدارة حديقة الحيوان ولجنة الغابات للوصول إلى حقيقة هذا الحادث المؤسف».