يعد الأفوكادو من أفضل الفواكه لصحة الإنسان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، خصوصاً لصحة القلب والأوعية الدموية.وكشفت أخصائية أمراض القلب الروسية الدكتورة سفيتلانا بافليتشينكو التأثير الإيجابي للأفوكادو في عمل القلب لاحتوائه على فيتامينات وعناصر معدنية مهمة. وأوضحت أن الأفوكادو يحتوي على البوتاسيوم المسؤول عن توصيل الإشارات العصبية إلى عضلات القلب. وأن استبدال الدهون الحيوانية بدهون نباتية غير مشبعة يخفض خطر الموت بأمراض القلب بنسبة 24 - 26%، وفقاً لروسيا اليوم.- يحسن عملية التمثيل الغذائي- يحمي صحة القلب ويقوي عضلاته- يحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة- يساعد على ضبط الإشارات العصبية