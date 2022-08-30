ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن السكريات قدر الإمكان، لأنها مصدر للكثير من المشكلات الصحية التي يمكن تفاديها. تقول جمعية القلب الأمريكية، إن الأمريكيين يستهلكون ما معدله 77 غراماً من السكر المضاف يومياً، وهو ثلاثة أضعاف الكمية الموصى بها للنساء، ولتوضيح ذلك فإن 4 غرامات من السكر تساوي ملعقة صغيرة من السكر، بحسب موقع «eatthis» المتخصص في التغذية.ووجدت الجمعية أن المصدر الرئيسي للسكر المضاف يأتي من المشروبات ثم الوجبات السريعة والحلويات.ويختلف السكر المضاف عن السكر الطبيعي في أنه يضاف أثناء تصنيع الأغذية والمشروبات. وقد تجعل هذه السكريات الطعم لذيذاً، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن ينطوي على مخاطر كبيرة على الجسم والعقل معاً. وفي هذا السياق، وجدت دراسة نشرتها جامعة هارفارد، أن تناول السكر المضاف يرتبط بكل شيء من السكري إلى زيادة الوزن إلى مرض الكبد الدهني.لكن، في حال قرر الإنسان الإقلاع عن السكر المضاف لمدة شهر واحد فقط، فقد يجني المكاسب التالية، على رغم أن الأمر سيكون صعباً في البداية لكنه يصبح مفيداً مع التعود.- تنخفض الالتهابات في الجسم- يقلل فرص السرطان وتغذية الخلايا السرطانية- يزيد النشاط والطاقة- يحسن صحة الأمعاء- يقلل مشكلات الإسهال والإمساك- يجنبك خطر السكري والاكتئاب- تتحسن صحة الأسنان