سقط 3 قتلى، وأصيب اثنان بجروح خطرة في منطقة حدائق القبة بالعاصمة القاهرة، بعد أن تحول مجلس صلح بين عائلتين في مصر إلى مذبحة، إثر خلاف بين المجتمعين خلال عقد الصلح.وتناولت جلسة الصلح بعض المواقف والأحداث السابقة، التي احتد على إثرها النقاش، وتطور إلى اعتداء أحد الشبان على شقيقين من الطرف الآخر، ليندلع اشتباك بالأسلحة البيضاء والنارية، حسب «روسيا اليوم».وسقط الشقيقان قتيلين بعد طعنهما بسلاح أبيض، بينما ردت عائلتهما على الجاني، فأردته قتيلاً.وأمرت نيابة حدائق القبة بتشريح جثث الضحايا، كما أمرت بإعداد تقرير بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقي.من جانبهم، تحفظ رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط مشاجرة حدائق القبة، لتحديد هوية باقي أطراف المشاجرة وضبطهم.