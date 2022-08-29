مع بدء العام الدراسي الجديد، هناك الكثير من التحضيرات اللازمة، فمن المهم الأخذ بعين الاعتبار التحضير للعودة إلى المدرسة حتى نتأكد من أن أطفالنا على أتم الاستعداد لمواجهة العام الجديد.

مع المستجدات الأخيرة التي تدور حول الأوبئة والأمراض المعدية، تنصح مجموعة العبير الطبية أولياء الأمور بنصائح صحية موجهة لأطفالهم للبقاء في صحة جيدة وسعادة وأمان لبدء العام الدراسي.

التطعيم

توصي وزارة الصحة بالحصول على مجموعة من التطعيمات تبدأ من سن الرضاعة وتتضمن جرعات معززة للأطفال في سن الدراسة. يمكنك استشارة طبيب الأطفال الخاص بك في احدى فرع مجموعة العبير الطبية للتأكد من أن أطفالكم ملقحين بجميع التطعيمات الموصى بها.

لقاح «كوفيد-19»

تعتبر التطعيمات طريقة آمنة وفعالة لحماية الأطفال ومجتمعاتهم من فايروس «كوفيد-19»، فيجب أن يحصل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنين فما فوق على جرعة اللقاح الأولى وأن يتم تطعيمهم بالكامل قبل بدء المدرسة.

لقاح الإنفلونزا

إذا كان طفلك يعاني من ضعف المناعة أو حالة خاصة مثل الربو أو أمراض القلب أو السكري فإن الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام سيبقيهم أكثر أماناً، كما يمكن للأطفال البالغين من العمر ستة أشهر فما فوق الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام.

التعقيم المنتظم

علموا أطفالكم الطريقة الصحيحة لغسل أيديهم وأن يجففوا أيديهم جيداً بالمناشف الورقية، كذلك تعقيم أيديهم في كل مرة يسعلون فيها أو يعطسون، أو دربوهم على تغطية أفواههم بالمحارم أو المناديل لحماية أنفسهم والآخرين.

التغذية الصحيحة

ساعدوا أطفالكم على اتخاذ خيارات غذائية صحية حتى في المدرسة. شجعوهم على تناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية، إضافة إلى تشجيعهم على اختيار الماء فضلاً على العصائر أو المشروبات الغازية والتأكد من غرس عادة شرب الماء لتجنب الجفاف في المدرسة.

النوم

تسبب قلة النوم مشكلات سلوكية وتقلبات مزاجية وصعوبة في التركيز فاتباع روتين النوم المناسب سيحافظ على تركيز الأطفال وحيويتهم في المدرسة. ابدأوا في اتباع روتين لوقت النوم من خلال توفير وجبات عشاء مبكرة وإبقاء الأجهزة الرقمية بعيدة قبل ساعة من وقت النوم.

النظر

مع الاستخدام الواسع للأجهزة المحمولة والشاشات بين الأطفال من جميع الأعمار يوصى بفحص نظر الطفل والصحة العامة للعين قبل بداية العام الدراسي لضمان الإنتاجية والوقاية.

الفحوصات السنوية

لكل طفل حق أساسي في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة ومن الضروري أيضا نقل المعرفة المتعلقة بالرعاية الذاتية والصحة ليس فقط للطلاب، ولكن لأولياء الأمور أيضاً. على الرغم من أن نظام الرعاية الصحية المنظم في السعودية يضمن أقصى قدر من الإجراءات الصحية خلال الحياة اليومية، إلا أن تحقق الفحوصات الصحية قبل العودة إلى المدرسة يؤكد أنه يمكن منع انتشار الأمراض الشائعة إلى حد أعلى. قد تحتوي الإجراءات الوقائية على فحوصات لأي حساسية أو فحص روتيني للعلامات الحيوية أو اختبارات دم كاملة للاطمئنان وتجنب أي انتقال غير متوقع لأي مرض إلى الزملاء في المدرسة.

تعمل مجموعة العبير الطبية باستمرار على رفع مستوى الوعي حول الحياة الصحية والتدابير الاحترازية اللازمة لبدء العام الدراسي بداية صحية، لهذا السبب صممت مجموعة العبير الطبية نظاماً قوياً يقدم فحوصات طبية سنوية ليس فقط للأطفال، وإنما للآباء والأمهات أيضا، حيث تعد فحوصات طب الأسرة ضرورية لرعاية مستمرة.

وتماشياً مع مهمة مجموعة العبير الممثلة في خلق وعي للوقاية من مشكلات الرعاية الصحية، وتماشياً أيضاً مع رؤية السعودية 2030، تقدم مجموعة العبير برامج فحص صحي شامل للأطفال كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات والأسر المحلية. كما تؤمن مجموعة العبير برعاية صحية عالية الجودة بتكلفة معقولة من أجل ضمان أن تسود المنفعة المجتمع بأسره في جميع أنحاء السعودية.

وتقدم مجموعة العبير هذا العام برنامجاً استشارياً بعنوان «بداية صحية» في مجالات متعددة منها؛ طب الأطفال وطب الأسنان وطب العيون للأطفال. يسري العرض من 22 أغسطس إلى 15 سبتمبر 2022.

لحجز المواعيد قم بالرجوع إلى تطبيق مجموعة العبير الطبية من الهواتف المحمولة أو اتصل على 920015888 أو قم بزيارة أقرب فرع لك.