خسارة الوزن ليست عملية سهلة، فهي تحتاج إلى التصميم وتستغرق وقتا، لكن ثمة طرقا يمكنها أن تسرع وتيرة خسارة الوزن.

ما المعادلة الأساسية للتخلص من الوزن الزائد؟ الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى جسم رشيق يخلو من الدهون الزائدة هو حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، ويطلق عليه اسم «العجز في السعرات الحرارية».

التمارين البدنية تساعد في حرق المزيد من السعرات الحرارية، لكن هناك طرقا يمكنها أن تعجل في الأمر، بحسب موقع (boxrox).

التنويع في تناول كميات الكربوهيدرات: يقوم هذا النظام على تقسيم أيام الأسبوع إلى مجموعة يمكن فيها للشخص تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات وأخرى يتناول فيها كميات قليلة ومجموعة ثالثة لا يتناول فيها هذه العناصر الغذائية.

يومان بسعرات حرارية أقل: في بعض الأيام، يقصر الشخص طعامه على ما يعادل 500 سعرة حرارية، وقد تكون تلو الأخرى أو منفصلة عن بعضها البعض خلال الأسبوع، ويفضل أن يكون ذلك ليومين على الأقل، علما بأن الإنسان العادي يحتاج إلى 2000 سعرة حرارية يوميا. ويساعد هذا الأمر في تقليل الحصيلة الكلية للسعرات الحرارية وتخفيض مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الأنسولين للمساعدة في حرق مزيد من الدهون.

صوم ممتد: إذا رغبت في زيادة فترة الصيام، يقترح الخبراء مدة تتراوح بين 36-42 ساعة من الامتناع عن الطعام والشراب، ويمكن جني المكاسب من الصيام أيضا عبر تناول وجبة واحدة في اليوم، مثل الفطور أو العشاء.

السلطة والخضار الخضراء اللون قبل الوجبة: هذه طريقة سهلة وتأثيرها كبير، فتناول السلطة الخضراء قبل الوجبات ضروري لجعلك تشعر بالشبع من كمية قليلة من السعرات الحرارية.

خل التفاح: يساعد في عملية التمثيل الغذائي، وحرق الدهون وخصوصا في منطقة البطن، وكبح الشهية وتخفيض مستويات السكر في الدم.

الشاي الأخضر: يحتوي هذا المشروب على مضادات الأكسدة وقادر على تعزيز التمثيل الغذائي.

تمارين كارديو بمدد معينة: تساعد هذه التمارين في تحريك الجسم بطريقة تؤدي لتسارع نبض القلب والتنفس، وينصح بممارستها بعد التمارين الكبيرة، مثل ركوب الدراجة. 30 دقيقة متواصلة من تمارين الكارديو ومنها ركوب الدراجة الهوائية أو المشي. 15 دقيقة من التمرين المتواتر العالي الكثافة: تمارين في وقت أقل لكن بجهود أكبر ودون فترة راحة مثل رفع الأثقال.

حمية صارمة: إذا أردت خسارة الكثير من الدهون، يمكن للشخص تخفيض السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 40%، لكن يجب الاستماع إلى جسدك عندما يجوع.

نوم أكثر: النوم الأقل يعني فقدان الجسم للطاقة اللازمة للتمارين، وسيطرة أقل على الانفعالات عندما يتصل الأمر باتخاذ القرارات.

الاستمرار: إن هذه أفضل نصيحة من أجل تسريع إنقاص الوزن أو بناء العضلات أو شيء آخر تريد تحقيقه، فإن توقفت في منتصف الطريق فلن تحقق شيئا.