قبل شراء أو بناء منزل ضع في حساباتك أن زيادة كمية الضوء الطبيعي التي تدخل المنازل على خلفية قضاء أوقات أطول بداخلها منذ بداية الجائحة تؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية لقاطنيها، فوفقاً لباحثين من جامعة شيفيلد يمكن لزيادة كمية الضوء الطبيعي التي تدخل منزلك أن تعزز السعادة. وقال الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور بابلو نافاريت هيرنانديز: «نظراً لأننا نعيش ونعمل ونقضي وقتاً أكثر من أي وقت مضى في المنزل، يجب على المخططين الحضريين ومطوري العقارات النظر في إدخال تحسينات على ظروف الإضاءة الطبيعية في المنزل من خلال عوامل مثل أماكن وأحجام النوافذ». وأظهرت النتائج أن تصميم الإضاءة الطبيعية كان له تأثير كبير على الرفاهية العاطفية والسعادة المتصورة، وأن النوافذ التي تغطي أكثر من 40% من الجدار، يمكن أن تحقق أكبر قدر من السعادة.