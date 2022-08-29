أُصيبت عروس بحالة انهيار، بعد أن أفسد أربعة ضباط شرطة ليلة عمرها، حين اقتحموا حفل زفافها وألقوا القبض عليها، بعد أن اتهمها مديرها في البنك بسرقة مبلغ 259 دولاراً، وفق ما ذكرته صحيفة «ذ ميرور» البريطانية. ورغم أن التحقيق في الموضوع كان باعتباره شكوى جنائية، نصحت الشرطة الطرفين بالتوصل إلى حل مدني، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الشرطة.وبعد فتح القضية مرة أخرى، قرر رئيس شرطة المنطقة توجيه تهمة السرقة للسيدة وإصدار أمر بالقبض عليها. وذكرت التقارير أنهم استخدموا سيارة صاحب الشكوى لنقلها إلى السجن.