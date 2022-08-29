يتسبّب سوء اختيار اللون المناسب للشعر لدى صبغه في جعل ملامح الوجه تبدو أقل إشراقاً، وأكثر قساوة، وأكبر عمراً. وبحسب خبراء التجميل هناك 4 أخطاء يجب تجنّبها للحصول على لون شعر يُعزّز إشراق الإطلالة وشبابها وفقاً لـ«العربية»، حيث يلعب تغيير لون الشعر دوراً أساسياً في جعل الإطلالة تبدو أكثر إشراقاً أو على العكس شحوباً، أكثر شباباً أو أكبر عمراً. وهذا ما يجعل هذا القرار مهماً جداً ويحتاج إلى نصائح الخبراء الذين يوصون بضرورة الابتعاد عنها.عدم الابتعاد كثيراً عن لون الشعر الطبيعياختيار لون موحّدعدم ترك الجذور بارزةالابتعاد عن الدرجات الداكنة جداً