حذرت دراسة طبية حديثة من أضرار حبر الوشوم وإمكانية تسببه بالسرطان لاحتوائه على مواد كيميائية سامة. ووجد علماء في جامعة ولاية نيويورك، أن نصف عينات أحبار الوشوم التي فحصوها (56 عينة)، احتوت على مركبات «آزو»، والتي تتحلل تحت الضوء فوق البنفسجي - المنبعث في ضوء الشمس - إلى مواد كيميائية مسببة للسرطان، حسب «سكاي نيوز».وأشار العلماء إلى أن العديد من الأحبار احتوت على جسيمات يقل حجمها عن 100 نانومتر، بمقدورها أن تدخل في نواة الخلية وتسبب طفرات سرطانية. وقال العلماء، إن الشخص الذي يحصل على وشم معرّض لخطر الإصابة بعدوى بكتيرية بسبب اختراق الجلد، أو الإصابة بمرض ينتقل عن طريق الدم مثل التهاب الكبد. وبحسب «البيان»، استعرض العلماء خلال اجتماع للجمعية الكيميائية الأمريكية في شيكاغو، نتائج دراستهم التي أوضحت أن أصباغ الوشم تحتوي مركبات غير مدرجة على الملصق مثل ثاني الآزو وأكسيد التيتانيوم والإيثانول الذي يساعد على ترقيق الدم.