غيب الموت فجر اليوم (السبت)، الفنان اللبناني جورج الراسي (39 عاما)، بعد أن لقي حتفه هو وشابة كانت برفقته، جراء اصطدام المركبة التي كان يقودها الراسي بحاجز وسطي في محلة المصنع في النقطة الفاصلة ما بين الحدود اللبنانية والسورية.

وذكرت الوكالة الوطني للإعلام أن عناصر الدفاع المدني عملوا على سحب الجثتين من داخل السيارة ونقلهما إلى مستشفى تعنايل العام.

وأفادت تقارير إعلامية بأن جورج الراسي نام أثناء قيادته المركبة قادماً عبر الحدود السورية ما أدى إلى اصطدامه بجدار كبير على طريق سريع في المصنع ووفاته على الفور هو والشابة التي كانت برفقته، فيما أظهرت الصور المتداولة التي نشرها الدفاع المدني اللبناني تهشم سيارة الراسي بشدة جراء الحادث.

وقال الدفاع المدني إن عناصره عملوا في تمام الساعة 5:00 فجر اليوم على سحب جثتين من داخل سيارتهما قضيا داخلها جراء اصطدام سيارتهما بالفاصل الإسمنتي في وسط الطريق عند نقطة المصنع الحدودية - البقاع، واستعان العناصر بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية لتنفيذ المهمة نظرا لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى تعنايل العام بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.