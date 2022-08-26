حذرت دراسة طبية بريطانية من أن تناول أكثر من فيتامين بانتظام يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 30 %.وقالت الدراسة التي نشرتها «المجلة الطبية البريطانية» بحسب ارم نيوز «في الواقع، قد يضر الجمع بين الفيتامينات أكثر مما ينفع»، مشيرة إلى أن العلاقة بالسرطان أصبحت مصدر قلق خاص.وأضافت الدراسة التي أوردتها صحيفة «ديلي إكسبرس» البريطانية، (الثلاثاء)، أن «الأدلة الحالية لا تدعم دور مكملات الفيتامينات والمعادن في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، مع بعض الأدلة التي تشير إلى ضرر محتمل».ووجدت الدراسة أن الجمع بين فيتاميني «بيتا كاروتين»، وفيتامين (أ)، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بين المدخنين والعاملين الذين يتعرضون للأسبستوس بنسبة 28%، لافتة إلى أن «بيتا كاروتين» هو صبغة مشتقة من النباتات أو كاروتينويد، وهو مصدر لفيتامين (أ) ومضاد طبيعي مهم للأكسدة.