تمثل قبعة الدلو «Bucket Hat» نجمة الموضة النسائية في صيف 2022؛ حيث تألقت بها أخيراً النجمات العالميات مثل ريانا وبيلي إيليش.وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن قبعة الدلو المعروفة أيضاً باسم قبعة «الصياد» تمتاز بتصميم يتخذ شكل الدلو، مشيراً إلى أنها تتمتع بطابع كاجوال.وتمتاز قبعة الدلو بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيق قبعة أحادية اللون مع فستان يزدان بنقوش الزهور.كما يمكن تنسيق قبعة الدلو مع «جينز الأم» (Mom Jeans)، الذي يمتاز بقصة ذات وسط عال، و«حذاء رياضي الأب» (Dad Sneaker)، والذي يمتاز بنعل سميك.وأضاف روزه أن قبعة الدلو ذات الحافة الطويلة تتمتع بطابع أنيق، في حين تمتاز القبعة ذات الحافة القصيرة بطابع رباضي، مؤكدا على أهمية أن تستقر القبعة على الرأس بأريحية.وأشار خبير الموضة الألماني إلى أنه من الأفضل في فصل الصيف اختيار الموديلات المصنوعة من القطن أو اللحاء وليس من البوليستر.