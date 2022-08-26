يتخوف الكثير من العمال والموظفين في العالم من أن تختفي وظائفهم خلال السنوات القليلة المقبلة، وبالتالي يفقدون وظائفهم ولا يعود متاحاً لهم العثور على وظيفة بديلة.وتقول العديد من التقارير إن «الروبوت» أصبح يشكل أكبر تهديد لسوق العمل بعد أن أصبحت تكنولوجيا «الذكاء الصناعي» والأجهزة الذكية تحل مكان العديد من المهن البشرية التقليدية.وأصدرت شركة الاستشارات الإدارية «ماكنزي»، ومقرها نيويورك، تقريراً بحسب «العربية.نت» حول مقدار الوظائف التي ستتبخر بسبب الأتمتة والمهن الأكثر تعرضاً للخطر والزوال والتراجع في عددها قريباً وأشهرها:* السكرتارية والمراسلون* العمالة في مكاتب الرهون والمحاماة والمحاسبة* مهن الفلاحين والسباكين والنجار* مقدمو رعاية الأطفال والمسنين* المهن المرتبطة بالمطبوعات والكتب* «الكاشير» الذي أصبح يُستعاض عنه بآلة الدفع* عمال الغزل والنسيج* موظفو الصرف والتحويلات في البنوك.