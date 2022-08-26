توصي منظمة الصحة العالمية بتناول 5 جرامات فقط من الملح يومياً.. وهو معدل يتخطاه الملايين سنوياً عبر العالم. ويعرف الكثيرون أن استهلاك الكثير من الملح يرفع ضغط الدم، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية. لكن الجديد اليوم، بحسب ما نشره موقع Science Alert، هو أن دراسة حديثة حددت العلاقة بين الإفراط في تناول ملح الطعام والنوبات القلبية.وبالنظر إلى البيانات الصحية الخاصة بالبالغين في الصين، قدّر باحثو الدراسة أن تقليل تناول الملح بمقدار جرام يومياً فقط سيكون كافياً لمنع 9 ملايين حالة من السكتة الدماغية والنوبات القلبية من الآن وحتى عام 2030، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك احتمالية أن تكون من بينها 4 ملايين حالة تؤدي إلى الوفاة، مما يعني أنه يمكن لمثل هذا الإجراء البسيط أن ينقذ الكثير من الأرواح.