تواجه أوروبا أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام على الأقل، بحسب وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي التي قالت إن ثلثي القارة أصبح في حالة تأهب أو يواجه تحذيرات بشأن الجفاف، مع انحسار في حركة الشحن الداخلي وهبوط إنتاج الكهرباء وتراجع إنتاجية بعض المحاصيل. وحسب التقرير الصادر عن المرصد الأوروبي للجفاف، في أغسطس، وتشرف عليه المفوضية الأوروبية، فإن 47% من مساحة القارة تواجه تحذيرات، مع نقص واضح في رطوبة التربة، و17% منها في وضع التأهب، وهو ما يعني تأثُّر الغطاء النباتي. ونص التقرير على أن «الجفاف الشديد، الذي يؤثر على الكثير من مناطق أوروبا منذ بداية العام، اتسعت مساحته وتفاقم اعتباراً من أوائل أغسطس الجاري»، مضيفاً: «منطقة غرب أوروبا والبحر المتوسط من المرجح أن تشهد ظروفاً مناخية أكثر دفئاً وجفافاً من المعتاد حتى شهر نوفمبرالقادم».